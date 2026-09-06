Пожар в Нефтекамске унёс жизни троих детей
В Нефтекамске пожар в жилом доме унёс жизни троих детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Огонь вспыхнул вечером 6 сентября в селе Амзя, входящем в городской округ Нефтекамска. При разборе завалов на пепелище спасатели нашли тела мальчиков 12 и четырёх лет и девочки шести лет.
Пожарные расчёты прибыли на место, когда внутри квартиры одноэтажного жилого дома уже полыхало открытое пламя. Специалисты ликвидировали открытое горение на площади 50 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия продолжают работу экстренные службы и дознаватель МЧС. Специалисты устанавливают причину возгорания и все обстоятельства трагедии.
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