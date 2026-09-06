В Петербурге мотоциклист вспыхнул в результате столкновения с легковушками
На проспекте Науки в Петербурге у дома №52 столкнулись три транспортных средства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной версии, 40-летний мужчина управлял мотоциклом BMW, не справился с управлением и врезался в автомобили Opel и Datsun. От удара мотоцикл вспыхнул, и огонь быстро охватил транспортное средство.
В полиции уточнили, что мотоциклист выжил. Врачи диагностировали у него серьёзные ожоги тела и госпитализировали пострадавшего. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, опрашивают очевидцев и выясняют точные причины и все обстоятельства произошедшего.
До этого сообщалось об инциденте на западе Москвы. Там пять человек пострадали в лобовом ДТП с такси.
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