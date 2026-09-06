В отеле Турции стеклянная дверь упала на россиянку и изрезала ей руки и ноги
В пятизвёздочном отеле Турции стеклянная дверь упала на российскую туристку и поранила ей руки и ноги осколками. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл 3 сентября в отеле Well Palace Side в Сиде, в день рождения женщины.
Семья отдыхала в Турции. Сначала россиянка искупала в ванной своего шестилетнего ребёнка, а спустя примерно пять минут собралась принять душ сама. В этот момент стеклянная дверь соскочила с плохо закреплённых роликов и обрушилась на женщину, разбившись вдребезги.
Муж пострадавшей вызвал врача. Медики оказали туристке первую помощь на месте, после чего доставили её в госпиталь. Там врачи зашили глубокий порез на руке, обработали остальные раны, сделали рентген и поставили прививку от столбняка.
Когда семья вернулась из больницы, администрация отеля переселила их в обычный стандартный номер, хотя они оплатили большой номер стоимостью около 87 тысяч рублей за неделю. Вместо компенсации за случившееся отель предложил пострадавшей тосты, сок и картошку фри.
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