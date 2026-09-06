В отеле Турции стеклянная дверь упала на россиянку и изрезала ей руки и ноги

06 сентября 2026, 22:43

Фото: Istock/sudok1

В пятизвёздочном отеле Турции стеклянная дверь упала на российскую туристку и поранила ей руки и ноги осколками. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл 3 сентября в отеле Well Palace Side в Сиде, в день рождения женщины.