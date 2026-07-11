Пожар в одном городе Сибири унес жизни двух детей
В Барнауле произошла трагедия: при пожаре в частном жилом доме погибли двое малолетних детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в доме проживала женщина с тремя детьми. В момент возгорания матери и старшего сына дома не было. В помещении оставались девочка и мальчик. Спасти детей не удалось.
Пожар вспыхнул днём 11 июля на первом этаже частного дома. Огонь успел распространиться на площади 30 квадратных метров, повредив стены, мебель и личные вещи. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты. В тушении участвовали 34 спасателя и десять единиц техники. Для работы в задымлённой среде задействовали три звена газодымозащитной службы.
Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
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