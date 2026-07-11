Пожар в одном городе Сибири унес жизни двух детей

11 июля 2026, 15:12

МЧС: двое детей погибли в результате пожара в Барнауле

Фото: istockphoto/DmyTo

В Барнауле произошла трагедия: при пожаре в частном жилом доме погибли двое малолетних детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю.