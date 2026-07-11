11 человек спасли из пожара в Москве

11 июля 2026, 11:12

11 человек спасли из пожара на Криворожской улице в Москве

Фото: istockphoto/wirot pathi

В ночь на субботу в Москве на Криворожской улице загорелась двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы, после чего на место незамедлительно выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ.