11 человек спасли из пожара в Москве
В ночь на субботу в Москве на Криворожской улице загорелась двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы, после чего на место незамедлительно выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ.
Прибывшие огнеборцы оперативно провели разведку, приступили к ликвидации огня и организовали поисково-спасательную группу для эвакуации жильцов. В результате слаженных действий спасателей из горящего здания удалось вывести 11 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в подмосковном Колычево вспыхнул пожар на производстве плитки и складе шиномонтажа. Подробности в нашем материале.
Читайте также: