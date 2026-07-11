Ребенок погиб при пожаре в частном доме в одном регионе России

11 июля 2026, 12:10

В Тверской области пожар в частном доме унес жизнь малолетнего

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Тверской области в результате возгорания в частном жилом доме погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в прокуратуре.