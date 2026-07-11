Ребенок погиб при пожаре в частном доме в одном регионе России
В Тверской области в результате возгорания в частном жилом доме погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в прокуратуре.
Инцидент произошел глубокой ночью. После того как пожарным удалось ликвидировать открытое горение, при разборе конструкций спасатели обнаружили тело подростка без признаков жизни.
На место ЧП оперативно прибыл прокурор. Он взял под личный контроль координацию экстренных служб и ход всех неотложных следственных мероприятий.
В настоящее время специалисты проводят детальный осмотр сгоревшего строения, а также опрашивают жителей соседних домов, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. Следователям также предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за соблюдение противопожарных норм на указанной территории. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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