Пожар в в красногорском ТЦ «ТераБит»: подробности
Пожар в ТЦ «ТераБит» в Красногорске относится ко второму рангу сложности
В Красногорске произошло возгорание в торговом центре «ТераБит». Пожару присвоили второй ранг сложности, сообщили в оперативных службах.
По предварительным данным, огонь охватил кровлю здания на площади 200 квадратных метров. В настоящий момент из ТЦ эвакуируют посетителей.
Информация о происшествии появилась вечером 10 июля. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как над комплексом поднимается густой чёрный дым. Обстоятельства возгорания и сведения о возможных пострадавших уточняются.
Ранее в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на производстве плитки и складе шиномонтажа. Подробности в нашем материале.
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