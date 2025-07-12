Пожар в районе парка «Гранд-Каньон» в США: площадь увеличивается

NBC: площадь пожара в районе нацпарка «Гранд-Каньон» выросла почти в 10 раз
Фото: istockphoto/grafoto

Пожар происходит в районе американского национального парка «Гранд-Каньон». Как уточнили журналисты телеканала NBC News, за сутки площадь возгорания увеличилась практически в десять раз.



Пожарные пока не могут локализовать пламя, сказано в материале. Причиной возгорания стал удар молнии, сейчас его площадь составляет почти 4,5 га (11 тысяч акров). В минувшую пятницу, 11 июля, из парка эвакуировали примерно полтысячи человек. Руководство «Гранд-Каньона» рекомендует пока не посещать его.

Бороться с пламенем сложно на фоне жары, низкой влажности и порывов ветра. Национальный парк «Гранд-Каньон» находится в штате Аризона.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0