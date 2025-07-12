Пожар в районе парка «Гранд-Каньон» в США: площадь увеличивается

12 июля 2025, 21:17

NBC: площадь пожара в районе нацпарка «Гранд-Каньон» выросла почти в 10 раз

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар происходит в районе американского национального парка «Гранд-Каньон». Как уточнили журналисты телеканала NBC News, за сутки площадь возгорания увеличилась практически в десять раз.