Пожар в районе парка «Гранд-Каньон» в США: площадь увеличивается
Пожар происходит в районе американского национального парка «Гранд-Каньон». Как уточнили журналисты телеканала NBC News, за сутки площадь возгорания увеличилась практически в десять раз.
Пожарные пока не могут локализовать пламя, сказано в материале. Причиной возгорания стал удар молнии, сейчас его площадь составляет почти 4,5 га (11 тысяч акров). В минувшую пятницу, 11 июля, из парка эвакуировали примерно полтысячи человек. Руководство «Гранд-Каньона» рекомендует пока не посещать его.
Бороться с пламенем сложно на фоне жары, низкой влажности и порывов ветра. Национальный парк «Гранд-Каньон» находится в штате Аризона.
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