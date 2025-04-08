112: сын главы управления ПФР Ставрополья задержан с кокаином в Москве

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Сына главы управления ПФР по Ставропольскому краю задержали в Москве с кокаином, сообщает Telegram-канал 112. Уточняется, что Тимур К. прилетел в столицу из Новокузнецка и отправился за веществами на Земляной вал.
Запрещенку он нашел в парке, где его заметили Росгвардейцы. Парень нервничал, а затем побежал, сбросив наркотики. Вещества обнаружили, а молодого человека — задержали. Эксперты определили, что речь идет о кокаине в крупном размере. Вес составил 2,65 грамма. По словам задержанного, он купил кокаин для себя, а не для сбыта. Открыто уголовное дело.
Ранее стало известно о нападении пятиклассника на одноклассницу с ножом в Новом Уренгое.
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Никита Кротов