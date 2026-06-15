Стало известно, когда наступит следующая короткая рабочая неделя в России
Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в ноябре, когда страна будет праздновать День народного единства. Об этом рассказала РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она указала, что праздничным нерабочим днем станет 4 ноября — в 2026 году эта дата выпадает на среду. Поскольку праздник приходится на середину недели, а не на субботу или воскресенье, никаких переносов выходных не предусматривается.
Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова напомнила, что с 1 июля 2026 года изменятся правила выдачи кредитов. Подробнее о нововведении читайте в материале «Радио 1».
Вчера москвичей предупредили об отстающей от климатической нормы температуре, с которой жители столицы столкнутся в ближайшие дни. По словам синоптика Александра Шувалова, особое внимание стоит обратить на понедельник и вторник — в это время будет зафиксирован «самый низкий уровень давления» за неделю.
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