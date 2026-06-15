Медведь-людоед насмерть загрыз рыбака возле неподалёку от посёлка на Камчатке
Медведь-людоед насмерть загрыз рыбака неподалёку от посёлка на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент случился ночью на территории охотничьего угодья «Приморский». Расстояние от места трагедии до ближайших жилых домов в посёлке Озерновский составляло всего полтора километра.
Прибывшие охотник-дружинник и сотрудник полиции обнаружили зверя, который находился на теле погибшего, и застрелили хищника. В настоящее время специалисты устанавливают причину, по которой медведь напал на человека.
Ранее «Радио 1» передавало, что маленький ребёнок выпал из окна третьего этажа в Тверской области. Малыш находился в комнате с тремя другими детьми. Мать также была в квартире, однако вовремя унести ребенка от опасного места не смогла, поскольку отошла в соседнее помещение.
Читайте также: