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Медведь-людоед насмерть загрыз рыбака возле неподалёку от посёлка на Камчатке

Фото: iStock/DrDjJanek

Медведь-людоед насмерть загрыз рыбака неподалёку от посёлка на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Инцидент случился ночью на территории охотничьего угодья «Приморский». Расстояние от места трагедии до ближайших жилых домов в посёлке Озерновский составляло всего полтора километра.

Прибывшие охотник-дружинник и сотрудник полиции обнаружили зверя, который находился на теле погибшего, и застрелили хищника. В настоящее время специалисты устанавливают причину, по которой медведь напал на человека.

Ранее «Радио 1» передавало, что маленький ребёнок выпал из окна третьего этажа в Тверской области. Малыш находился в комнате с тремя другими детьми. Мать также была в квартире, однако вовремя унести ребенка от опасного места не смогла, поскольку отошла в соседнее помещение.

Мария Моисеева

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