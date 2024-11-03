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В Воронеже горит Дворец культуры им. Кирова

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Возгорание во Дворце культуры произошло в Воронеже, проинформировали в региональном главке МЧС России. Уточняется, что горит 50 «квадратов» кровли.
«В МЧС России поступило сообщение о загорании кровли недействующего здания ДК им. Кирова в Воронеже. По первоначальным данным с места пожара, происходит горение кровли на площади порядка 50 квадратных метра», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Спасатели также добавили, что на месте инцидента находятся шесть пожарных расчетов.



Накануне сообщалось, что на Кубани произошел лесной пожар на площади 17 га. Уточнялось о горении лесной подстилки в Новопокровском участковом лесничестве.

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#россия
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#воронежская область
#пожар
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#новости
В Петербурге отправили под стражу подозреваемого в подрыве опор ЛЭП
03 ноября 2024, 20:51

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Выборгский районный суд Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, которого подозревают в подрыве опор линии электропередачи (ЛЭП) в городе. Об этом сообщила объединённая пресс-служба петербургских судов.
По версии следствия, подозреваемый 19 октября не позднее 13:30 разместил взрывные устройства на трёх опорах ЛЭП в Выборгском районе города. После он привёл их в действие.

Отмечается, что Первашова задержали в минувшую субботу. Он пытался скрыться и оказывал сопротивление полицейским. Мужчина не признал свою вину, однако она подтверждается переданными суду материалами.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Мужчина заключён под стражу до 19 декабря.

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В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию
03 ноября 2024, 20:10

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию. Об этом сообщает портал «78.ru».
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 3 ноября. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в детское отделение больницы имени Филатова. У неё диагностировали острое отравление этанолом.

По словам родителей, ребёнок выпил около 100 миллилитров коньяка. Пока достоверно неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Однако отец предполагает, что девочка могла открыть домашний бар пока он отвлёкся на приём лекарства.

По факту случившегося проводится проверка.

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#санкт-петербург
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#отравление
#госпитализация
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Bild: мужчина из-за забытого рюкзака остановил движущийся поезд в Баварии
03 ноября 2024, 20:08

Фото: istockphoto/YiuCheung

Мужчина решил остановить движущийся на полном ходу поезд в немецкой Баварии из-за забытого рюкзака, пишет издание Bild. По сообщению полицейских, человек вышел на пути у остановочного пункта Малхинг.
Скорость идущего навстречу мужчине состава была 85 километров. Машинистка нажала на экстренный тормоз, остановив поезд в двух метрах от человека.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что в забытом рюкзаке ключи от дома. После он зашел в поезд. Когда машинистка хотела довезти его до станции, чтобы дождаться полиции, тот выскочил при помощи аварийного открытия дверей. Движение между Маммендорфом и Пасингом прекращали на 45 минут и даже поднимали полицейский вертолет.

Выяснилось, что злоумышленник, которому 29 лет, приехал в Германию летом и получает убежище. Он уже привлекался за нарушение законодательства о пребывании.

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#мир
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#поезда
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Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе
В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры
03 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/YiuCheung

В Вологде взорвался самогонный аппарат и разрушил две квартиры. Об этом информирует МЧС России в Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома. В результате происшествия произошло обрушение межквартирной перегородки, однако несущие конструкции выдержали волну взрыва.

Согласно информации ведомства пострадали четыре человека, двоих доставили в больницу. На месте ЧП работают 28 специалистов и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#происшествия
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#мчс
#вологодская область
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Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье
03 ноября 2024, 18:07

Александр Бастрыкин (Фото: сайт СК РФ)

О том, как продвигается расследование дела о стрельбе в Приморье, распорядился доложить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом говорится в публикации ведомства в Telegram-канале. Открыто уголовное дело о хулиганстве.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — гласит публикация СК РФ.
По информации Следкома, в сети есть данные о стрельбе, которую устроили приезжие возле одного из баров Владивостока. Информацию о пострадавших сейчас уточняют.

Ранее сообщалось, что сделала москвичка на одной из парковок, и зачем ей понадобился топор.

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#владивосток
#криминал
#следственный комитет
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Свиту короля Испании забросали грязью во время посещения зоны наводнения
03 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Короля Испании Филиппа VI и его свиту забросали грязью во время посещения пострадавших от наводнения восточных районов страны. Об этом сообщает газета АВС.
Отмечается, что глава государства вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетил пострадавшие от наводнения регионы Испании. Однако далеко не все жители приняли их мирно. В населённом пункте Пайпорта свиту встретили с криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.

Филипп VI постарался успокоить недовольную толпу и мирно поговорить с жителями, однако они не пошли навстречу, в результате чего визит монарха в населённый пункт был прерван.

Напомним, что в середине этой недели некоторые регионы Испании накрыли сильные дожди. Сильнее всего от наводнений пострадала Валенсия. Правительство Испании объявила трёхдневный траур по погибшим.

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#жители
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Москвичка попыталась разрубить машину топором, чтобы освободить место на парковке
Москвичка с топором решила разрубить Audi, чтобы освободить место на парковке
03 ноября 2024, 17:42

Фото: iStock/Animaflora

В Москве женщина решила разрубить топором Audi во дворе, чтобы освободить парковку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел ночью 30 октября на парковке у дома на Сельскохозяйственной улице. Женщина не нашла место для собственного авто, в результате чего решила разрубить топором Audi, которая несколько лет стоит безвыездно.

Злоумышленница подогнала свою вторую машину, скрылась от камер и топором ударила по Audi. Вскоре преступницу удалось задержать. По словам владельца иномарки, автомобиль был в рабочем состоянии.

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#автомобиль
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#парковки
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Известный словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала
03 ноября 2024, 17:27

Фото: iStock/MikeLaptev

В Словакии известный альпинист Ондрей Гусерка сорвался с одной из самых высоких вершин Непала. Об этом сообщила пресс-служба словацкой Ассоциации альпинистов в своих соцсетях.
Гусерка вместе со своим коллегой из Чехии Мареком Голечком 30 октября поднялся на 7234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале. На следующий день, 31 октября, когда альпинисты начали спускаться, Гусерка сорвался с вершины в расщелину и погиб.

Из-за сложных погодных условий вертолёт пока не может добраться до места происшествия, подчеркнули в ассоциации.

Иные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

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#вертолёт
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В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек
В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек, трое пострадали
03 ноября 2024, 14:44

Фото: iStock/Bilanol

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Москворецкой набережной в столице. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Уточняется, что авария произошла в 00:44 мск. В ведомстве сообщили, что в ДТП погиб пассажир такси 1977 года рождения.

Согласно предварительной информации, водитель «Хонды» при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на красный свет и столкнулся с такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими машинами.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошла авария, в результате которой погибли два пассажира автобуса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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