В Воронеже горит Дворец культуры им. Кирова

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
Возгорание во Дворце культуры произошло в Воронеже, проинформировали в региональном главке МЧС России. Уточняется, что горит 50 «квадратов» кровли.
«В МЧС России поступило сообщение о загорании кровли недействующего здания ДК им. Кирова в Воронеже. По первоначальным данным с места пожара, происходит горение кровли на площади порядка 50 квадратных метра», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.Спасатели также добавили, что на месте инцидента находятся шесть пожарных расчетов.
Накануне сообщалось, что на Кубани произошел лесной пожар на площади 17 га. Уточнялось о горении лесной подстилки в Новопокровском участковом лесничестве.
Читайте также:
В Петербурге отправили под стражу подозреваемого в подрыве опор ЛЭП
В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию
Bild: мужчина из-за забытого рюкзака остановил движущийся поезд в Баварии
Никита Кротов