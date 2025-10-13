Пожар в здании редакций SHOT и MASH попал на видео с танцем Марго Овсянниковой
В здании на Бумажном проезде в Москве возник пожар. В этом здании располагаются редакции интернет-изданий SHOT и MASH. Певица Марго была замечена на указанной улице. Соответствующие карды опубликовал Telegram-канал SHOT.
Огонь вспыхнул на седьмом этаже. Со стороны улицы видно, как из окон этого этажа идёт густой дым. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Они уже локализовали огонь.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Все сотрудники редакций самостоятельно и организовано эвакуировались из здания. Представители изданий оперативно сообщили, что у их команд всё в порядке, и заверили читателей, что ситуация под контролем.
В то время, как спасатели продолжают устранять возгорание, на фоне дымящегося здания устроила танцы блогер Марго Овсянникова. Девушка эпатажно прошла в чёрном плаще, невзирая на полицейские и пожарные машины.
Читайте также: