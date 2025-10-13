Пожар в здании редакций SHOT и MASH попал на видео с танцем Марго Овсянниковой

13 октября 2025, 13:41

В московском здании на Бумажном проезде произошёл пожар, пострадавших нет

Фото: Istock/Distortion Media

В здании на Бумажном проезде в Москве возник пожар. В этом здании располагаются редакции интернет-изданий SHOT и MASH. Певица Марго была замечена на указанной улице. Соответствующие карды опубликовал Telegram-канал SHOT.