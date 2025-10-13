В российском регионе пьяный отец пытался зарезать собственного сына-подростка

13 октября 2025, 12:51

Житель Нового Девяткино предстанет перед судом по делу о нападении на сына

Фото: Istock/Diy13

В деревне Новое Девяткино Ленинградской области 39-летний мужчина нанёс ножевые ранения своему 14-летнему сыну. Об этом сообщает областной СК.