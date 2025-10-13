Достижения.рф

В российском регионе пьяный отец пытался зарезать собственного сына-подростка

Житель Нового Девяткино предстанет перед судом по делу о нападении на сына
Фото: Istock/Diy13

В деревне Новое Девяткино Ленинградской области 39-летний мужчина нанёс ножевые ранения своему 14-летнему сыну. Об этом сообщает областной СК.



Инцидент произошёл вечером 10 октября в квартире семьи. Между отцом и подростком внезапно возникла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина дважды ударил сына ножом в грудь.

Подросток получил тяжёлые ранения. Мальчика госпитализировали в больницу, где врачи борются за его жизнь. Следователи отмечают, что своевременная медицинская помощь предотвратила смертельный исход.

Правоохранители задержали подозреваемого. Следствие предъявит ему обвинение в покушении на убийство и обратится в суд с ходатайством об аресте.

Ранее в Иркутской области 14-летний подросток убил девушку и её соседку из-за ревности.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0