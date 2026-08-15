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При пожаре в Омске пострадало больше 10 человек, назвали причины возгорания

11 человек пострадали при пожаре в здании в Омске, загорелся утеплитель
Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga

Причиной возгорания в строящемся многоквартирном доме в Омске, по предварительным данным, стали сварочные работы и воспламенение утеплителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, пишет ТАСС.



Огонь быстро распространился на верхние этажи здания. Прокуратура региона организовала проверку по факту происшествия.

«По предварительным данным, проводились сварочные работы, в ходе которых загорелся утеплитель пеноплекс», — уточнил представитель ведомства.
Возгорание произошло утром в субботу. В 08:36 по московскому времени открытое горение на площади тысяча квадратных метров ликвидировали. По данным регионального Минздрава, в лечебные учреждения доставили 11 человек, состояние восьмерых из них оценивается как тяжелое.
Никита Кротов

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