При пожаре в Омске пострадало больше 10 человек, назвали причины возгорания

15 августа 2026, 11:23

11 человек пострадали при пожаре в здании в Омске, загорелся утеплитель

Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga

Причиной возгорания в строящемся многоквартирном доме в Омске, по предварительным данным, стали сварочные работы и воспламенение утеплителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, пишет ТАСС.





Огонь быстро распространился на верхние этажи здания. Прокуратура региона организовала проверку по факту происшествия.





«По предварительным данным, проводились сварочные работы, в ходе которых загорелся утеплитель пеноплекс», — уточнил представитель ведомства.