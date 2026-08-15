Пожарные спасли из горящего дома в Улан-Удэ 20 человек, включая пятерых детей
В Улан-Удэ из горящей пятиэтажки спасатели вывели 20 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Возгорание в квартире на четвёртом этаже дома по улице Сахьяновой произошло глубокой ночью 15 августа. До приезда пожарных 25 жильцов покинули здание самостоятельно, но остальным потребовалась помощь.
Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств эвакуировали 20 человек, включая пятерых детей. Уточняется, что в результате инцидента двое – 66-летняя женщина и 38-летний мужчина – отравились дымом, причём мужчину пришлось госпитализировать.
В тушении пожара участвовали 23 специалиста, которые задействовали восемь единиц техники. Причина возгорания и все обстоятельства будут установлены дознавателями МЧС России.
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