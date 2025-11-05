Пожар в животноводческом комплексе с 300 свиньями произошел на Сахалине
В Анивском районе Сахалинской области загорелся животноводческий комплекс. Об этом сообщили в Telegram‑канале «Сахалин — Точка отсчёта» со ссылкой на МЧС.
Уточняется, что пожар произошёл в селе Таранай на ул. Совхозной. По предварительным данным, огнём охватило ангар свинокомплекса компании «Мерси Агро».
Площадь возгорания составляет около 200 кв. м. Угрозы распространения на соседние помещения нет. На месте работают 17 сотрудников МЧС и четыре автоцистерны.
В пострадавшем строении находились примерно 300 свиней. Информация о размере ущерба выясняется.
