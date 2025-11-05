МЧС опубликовало новые данные по погибшим при пожаре в Сургуте

05 ноября 2025, 06:31

МЧС: число погибших при пожаре в Сургуте возросло до семи человек

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

До семи увеличилось количество жертв пожара в Сургуте. Среди них есть несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе МЧС России.