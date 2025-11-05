Достижения.рф

МЧС опубликовало новые данные по погибшим при пожаре в Сургуте

МЧС: число погибших при пожаре в Сургуте возросло до семи человек
Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

До семи увеличилось количество жертв пожара в Сургуте. Среди них есть несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе МЧС России.



Во время проведения спасательных работ и разбора завалов сотрудники экстренных служб обнаружили тела трёх взрослых и четырёх детей без признаков жизни.

На месте происшествия продолжается работа по ликвидации открытого горения. В операции задействовано около 40 пожарных и 11 единиц специализированной техники.

Ранее стало известно о крупном возгорании в Сургуте. Пламя распространилось на площади более 70 квадратных метров. Помимо погибших, как минимум один человек пострадал, его состояние уточняется.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0