МЧС опубликовало новые данные по погибшим при пожаре в Сургуте
До семи увеличилось количество жертв пожара в Сургуте. Среди них есть несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Во время проведения спасательных работ и разбора завалов сотрудники экстренных служб обнаружили тела трёх взрослых и четырёх детей без признаков жизни.
На месте происшествия продолжается работа по ликвидации открытого горения. В операции задействовано около 40 пожарных и 11 единиц специализированной техники.
Ранее стало известно о крупном возгорании в Сургуте. Пламя распространилось на площади более 70 квадратных метров. Помимо погибших, как минимум один человек пострадал, его состояние уточняется.
