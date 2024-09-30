«Смерть или шаг вниз»: Эксперт назвал причины взрыва в «Селигер-Сити» и способы спастись

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В понедельник, 30 сентября, в ЖК «Селигер Сити» вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил сразу несколько этажей — с пятого по восьмой. Жильцы слышали сильные взрывы (предварительно, их было восемь) и, спасаясь, прыгали из окон. После чего их забирала скорая помощь с травмами разной степени тяжести.
В прокуратуре сообщили, что в результате пожара погиб один человек, еще двое, в том числе ребенок, пострадали — их доставили в больницу.
По версии следователей, в квартире «произошел самопроизвольный хлопок газовых баллонов и возгорание». СК возбудил уголовное дело. Сейчас на месте трагедии продолжают работу сотрудники экстренных служб.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» рассказал, по какой причине в квартире может загореться газовый баллон.
По словам Маликова, баллоны взрываются и становятся причинами пожара в семи случаях в месяц из-за неправильного хранения и эксплуатации.
Основные правила обращения с газовыми баллонами:
1. Заправлять газом только на специализированных пунктах;
2. Не использовать газовые баллоны в жилых домах более двух этажей.
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По версии следователей, в квартире «произошел самопроизвольный хлопок газовых баллонов и возгорание». СК возбудил уголовное дело. Сейчас на месте трагедии продолжают работу сотрудники экстренных служб.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» рассказал, по какой причине в квартире может загореться газовый баллон.
«Если баллон заправлен неверно и количество топлива в нём превышает допустимую норму, то, оказавшись в теплом помещении, он может взорваться в результате расширения газа. Несоблюдение норм выбора концентрации пропан/бутан — наиболее частая причина взрывов», — объяснил эксперт.Он также сообщил, как лучше всего спасаться в подобных экстренных ситуациях, чтобы получить минимальное количество травм.
«Не рекомендуется прыгать вниз в случае пожара. Если есть возможность, нужно перейти на нижний этаж с помощью балконного люка или по смежному балкону к соседям, увеличивая дистанцию от очага возгорания. Прыгать из окон допустимо при условии выбора: смерть или шаг вниз. Огнетушители, которые стоят дома, при такой большой площади возгорания слабо спасут ситуацию. Здесь могут помочь навесные лестницы или канатно-спусковые устройства, если они, конечно, установлены заранее», — сказал специалист.
По словам Маликова, баллоны взрываются и становятся причинами пожара в семи случаях в месяц из-за неправильного хранения и эксплуатации.
Основные правила обращения с газовыми баллонами:
1. Заправлять газом только на специализированных пунктах;
2. Не использовать газовые баллоны в жилых домах более двух этажей.
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Анастасия Бондарева