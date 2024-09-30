Пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве потушили

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Пожар в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Пожар был ликвидирован в 04:19 по московскому времени.
Пожар в комплексе «Селигер Сити» возник около 03:00 мск в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители домов в Ильменском проезде начали звать на помощь.
Вечером 30 сентября в Дагестане произошел пожар в хасавюртской гостинице «Киев». Двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем. Здание расположено на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.
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Пожар в комплексе «Селигер Сити» возник около 03:00 мск в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители домов в Ильменском проезде начали звать на помощь.
Вечером 30 сентября в Дагестане произошел пожар в хасавюртской гостинице «Киев». Двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем. Здание расположено на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.
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Александр Климов