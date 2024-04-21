Пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани – видео

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Пожар вспыхнул на крыше магазина и в торговых павильонах в Астрахани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что огонь распространился на площади 1,2 тысяч квадратных метров.
В ведомстве сообщали, что тушение пожара усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.
По состоянию на 20:41 по московскому времени пожар локализован.
В настоящее время данных о пострадавших нет.
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Анастасия Чинкова