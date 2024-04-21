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Пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани – видео

МЧС: пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров локализовали в Астрахани
21 апреля 2024, 21:36
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Пожар вспыхнул на крыше магазина и в торговых павильонах в Астрахани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что огонь распространился на площади 1,2 тысяч квадратных метров.



В ведомстве сообщали, что тушение пожара усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.



По состоянию на 20:41 по московскому времени пожар локализован.

В настоящее время данных о пострадавших нет.

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#россия
Стало известно, почему военные ВСУ убили полицейского в Виннице
«Общественное»: убившие полицейского в Виннице военные везли боевые гранаты
21 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Украинские военные, застрелившие полицейского на блокпосту в Виннице, везли груз боевых гранат. Об этом пресс-секретарь полиции Елена Бережная сообщила украинскому телеканалу «Общественное».

Накануне стало известно, что группа мужчин, позднее оказавшихся военными ВСУ, застрелила полицейского во время досмотра в Виннице. Позднее их автомобиль был замечен в Одесской области. Полицейские начали операцию, в результате которой задержали преступников.

Двое задержанных планировали сбежать. Они напали на полицейского, поскольку перевозили запрещённый груз – боевые гранаты. В этом военные сами признались в ходе допроса.

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#украина
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Участник СВО из ЧВК «Вагнер» расчленил женщину в Ленобласти
21 апреля 2024, 21:11

Фото: iStock/tiero

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Серов расчленил женщину после ссоры. Об этом сообщает издание «Фонтанка. ру».

Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке Никольское Ленинградской области, куда мужчина переехал летом 2023 года после возвращения из зоны СВО. До этого Серов находился в колонии, где с 2018 года отбывал 12-летний срок за убийство. После возвращения с фронта он был помилован.

Тело женщины, о пропаже которой оперативникам сообщила её 20-летняя дочь, обнаружили в двух чемоданах, один из которых был выброшен из окна квартиры.

42-летнего Серова полицейские задержали в ночь на 21 апреля. Он дал признательные показания.

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#убийство
#ленинградская область
#сво
#чвк
#вагнер
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Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Ленобласти
21 апреля 2024, 20:44

Фото: iStock/conejota

Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что автобус двигался в сторону Усть-Луга из Кингисеппа. В один момент он внезапно съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 50 рабочих.

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё двоих оценивается как средней степени тяжести, а остальные шестеро отделались лёгкими травмами.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Предполагается, что водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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#дтп
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#ленинградская область
#рабочие
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DM: Гоночная машина влетела в толпу зрителей на Шри-Ланке, семеро погибли
21 апреля 2024, 19:28

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 на Шри-Ланке гоночная машина влетела в толпу зрителей, погибли семь человек, об этом сообщает Daily Mirror.
«Гоночный автомобиль вылетел за пределы трассы, в результате чего семь человек погибли, и более 20 человек были госпитализированы с травмами», — пишет шри-ланкский портал.

В издании уточнили, что страшная трагедия произошла в городке Дияталава. Предварительно, устроивший аварию водитель потерял управление.

Состояние некоторые пострадавших оценивается как «критическое».

Напомним, 20 апреля жуткая авария произошла в Подмосковье. Пассажирская маршрутка попала под грузовик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дтп
#смерть
#гонки
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Россиянка бросила на улице ребенка-инвалида после ссоры с бывшим мужем
Жительница Краснодара оставила на улице ребенка-инвалида после ссоры с экс-мужем
21 апреля 2024, 18:56

Фото: iStock/Miljan Živković

Жительница Краснодара оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Об этом пишет «Газета.Ru».
Подруга женщины поделилась в беседе с изданием, что та совершила поступок после ссоры с экс-супругом, с которым встретилась во время прогулки. Сообщается, что отец малышки отказался помогать бывшей жене с оплатой дорогостоящего лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице.

«Он ее высмеивал оскорблял, вывел на сильные эмоции, его новая пассия тоже подстрекала. После всего сказанного она просто сказала ему: «Пусть дочка теперь с тобой побудет», коляску к нему подтолкнула, развернулась и пошла в противоположную сторону», — цитирует «Газета.Ru».

В итоге мужчина поступил тем же образом: малышка с особенностями развития осталась на улице без присмотра. После инцидента мать девочки переживала за дочь и начала ее искать. Ребенка нашли в одном из медицинских учреждений, но теперь ее не отдают матери. Женщина не хочет заявлять в правоохранительные органы о поступке бывшего мужа, так как, по ее словам, у него много связей.

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В США 61-летняя женщина потеряла зрение после секса
DM: У жительницы США мигрень после секса привела к инсульту и потере зрения
21 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/TatyanaGl

Пожилая жительница Южной Дакоты США потеряла зрения после секса. Об этом сообщает Daily Mail.

Медики провели обследование женщины. Выяснилось, что американка столкнулась с острой формой мигрени, одним из симптомов которой служит нарушение зрительной функции.

Сообщается, что после секса женщина почувствовала сильную головную боль. Она приняла несколько обезболивающих лекарств, однако они не помогли.

Обратиться за медицинской помощью женщина решилась лишь после того, как заметила, что теряет зрение. Врачи провели ей сканирование мозга, в котором обнаружили участок со сгустком крови, который сдавливал затылочную долю, отвечающую за зрение. В результате у пожилой американки был выявлен геморрагический инсульт.

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Омбудсмен Дагестана попросил принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге
21 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры из-за избиения девочки одноклассниками в школе города. Об этом омбудсмен написал в своем Telegram-канале.
Омбудсмен отметил, что избиение происходило «под усмешки и крики «Россия для русских»». Алиев выразил надежду на то, что данное происшествие является частным случаем, а не «тенденцией к разжиганию межнациональной ненависти».

По словам омбудсмена, девочка — уроженка Дагестана, однако позже он уточнил, что она родилась в Таджикистане. При этом Алиев подчеркнул, что эта информация не оказывает влияние на степень серьезности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела из пневматического пистолета. Трагедия произошла в Наро-Фоминском городском округе.

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#омбудсмен
#избиение
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В Донецке обнаружили тело подростка с признаками насильственной смерти
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве подростка
21 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/gorodenkoff

В Донецке обнаружили тело подростка с признаками насильственной смерти. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах города.

Отмечается, что тело было найдено в Буденновском районе города.

По горячим следам полицейские смогли задержать мужчину, который, по предварительной версии, является убийцей. В настоящее время с ним проводятся необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Московской области от огнестрельного ранения погибла шестилетняя девочка. Мужчина приехал в гости к семье. ​Её глава ​вместе с гостем и дочкой вышли на улицу, чтобы пострелять из пневматического пистолета. Однако он внезапно выстрелил, пуля попала девочке в сердце. От полученных травм она погибла.

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#убийство
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#задержание
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В Одесской области задержали военных, застреливших полицейского в Виннице
21 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/Diy13

В Одесской области задержали военных ВСУ, застреливших полицейского на блокпосту в Виннице. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Накануне сообщалось, что группа мужчин в военной форме застрелила сотрудника полиции на блокпосту в Винницкой области. Затем автомобиль, на котором они покинули место происшествия, был замечен в Одесской области. После этого полиция начала операцию по перехвату преступников. Командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими ВСУ.

В результате этой операции полицейским удалось задержать группу военных.

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#полицейские
#убийство
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