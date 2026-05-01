Пожар вспыхнул на борту американского эсминца в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: iStock/Benny Winslow

В Индо‑Тихоокеанском регионе по неизвестным причинам на борту американского эсминца USS Higgins произошел крупный пожар. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.



Военный корабль оснащен управляемыми ракетами и играет важную роль в обеспечении передового присутствия Военно‑морских сил США в азиатском регионе. Согласно публикации, возгорание на судне привело к серьезным техническим последствиям.

В результате пожара на эсминце отключилось электричество и перестала работать двигательная установка. По этой причине судно временно потеряло ход.

На текущий момент официальные лица не раскрывают подробности о причинах возгорания. Сведения о пострадавших среди членов экипажа не поступали.

Александр Огарёв

