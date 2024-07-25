Пожар вспыхнул на украинском заводе «Арселор миттал Кривой Рог»

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На крупнейшем горнометаллургическом предприятии «Арселор миттал Кривой Рог» в Днепропетровской области Украины произошёл пожар. Об этом сообщает издание «Страна».
По имеющейся информации, причиной случившегося стало возгорание масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали на предприятии. Официальные лица страны информацию не комментировали. Предварительно, в результате ЧП пострадали три человека.
Ранее сообщалось о пожаре в одной из воинских частей на северо-востоке Украины. По информации портала NV.ua, в воинской части сдетонировали боеприпасы. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Информации о пострадавших нет.
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Ранее сообщалось о пожаре в одной из воинских частей на северо-востоке Украины. По информации портала NV.ua, в воинской части сдетонировали боеприпасы. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Информации о пострадавших нет.
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Анастасия Хохлова