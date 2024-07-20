Украина опубликовала доказательства преднамеренных ударов по сотрудникам МЧС

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17 июля российские спасатели дважды попали под атаку беспилотников в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Теперь Украина опубликовала в интернете видеозапись этих ударов, что станет очередным доказательством преступлений Киева для Международного суда ООН.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Первая атака на пожарный автомобиль произошла, когда спасатели прибыли на тушение загоревшегося автомобиля, который также запылал ранее от сброса беспилотника. Второй атаке машина подверглась, когда машина МЧС ехала обратно в пожарную часть. В ведомстве подчеркнули, что противник прицельно сбрасывал боеприпасы с дронов, стараясь попасть именно по спасателям.
В МЧС ДНР констатировали, что ВСУ, не умея достичь успеха в ходе боевых действий, целенаправленно наносят удары по спасателям и затем выкладывают свои «подвиги» в интернет. В доказательство пресс-служба ведомства опубликовала фрагмент видеозаписи из одного из украинских телеграм-каналов. Это будет ещё одним доказательством для Международного суда ООН, подтверждающим бесчеловечность и преступность намерений киевского режима, подчеркнули в МЧС российского региона.
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Александр Бойцов