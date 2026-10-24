Пожар вспыхнул в бывшем чайном доме Адольфа Гитлера
В баварском районе Берхтесгаден загорелся Кельштайнхаус — здание, известное как «Орлиное гнездо» (ранее служило чайным домом Адольфа Гитлера). Об этом пишет газета Bild.
Представитель полиции Берхтесгадена сообщил, что здание оказалось полностью охвачено огнём, спасатели проводят масштабную операцию по тушению. Версия об умышленном поджоге остаётся одной из основных.
Во время выезда на место происшествия полицейские заметили мотоциклиста, двигавшегося им навстречу. Они передали информацию следовавшим позади пожарным — те задержали мужчину. Пока его связь с пожаром не установлена.
По данным правоохранителей, никто не пострадал. В момент возгорания в здании людей не было. Точная причина пожара пока не установлена.
Кельштайнхаус построили летом 1938 года в качестве подарка лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. После окончания Второй мировой войны здание используют как горную гостиницу. Сейчас объект находится в собственности федеральной земли Бавария.
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