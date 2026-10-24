Пожар вспыхнул в бывшем чайном доме Адольфа Гитлера

24 октября 2026, 02:30

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Grok)

В баварском районе Берхтесгаден загорелся Кельштайнхаус — здание, известное как «Орлиное гнездо» (ранее служило чайным домом Адольфа Гитлера). Об этом пишет газета Bild.