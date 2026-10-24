В ОАЭ закрыли пляж из-за разлива нефти
Власти эмирата Шарджа приняли решение временно ограничить доступ к пляжу Аль‑Хамрия из-за разлива нефти. Об этом сообщается в официальном заявлении правительства.
Мера носит превентивный характер. Её цель — не допустить распространения загрязнения на береговую линию. Открытие пляжа запланировано после того, как профильные службы завершат необходимые работы и подтвердят безопасность территории для посетителей.
Ранее Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ сообщило о разливе нефти у побережья эмирата Умм‑эль‑Кайвайн после инцидента с танкером. Точные объёмы попавших в воду вредных веществ пока не раскрываются.
Ранее в Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах. Экипаж обоих судов благополучно эвакуировали.
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