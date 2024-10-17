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Пожар вспыхнул в гостинице «Метрополь» в центре Москвы. Об этом представитель экстренных служб сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что огонь вспыхнул в подвальном помещении. Из здания экстренно эвакуировали посетителей и персонал.
По данным МЧС Росси, огонь был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров. 22 пожарных были задействованы в тушении.
Причиной произошедшего, по данным ведомства, стало возгорание короба вентиляции при проведении сварочных работ в ресторане авторской кухни SAVVA, который имеет звезду Мишлен.
Напомним, что «Метрополь» – один из самых дорогих отелей столицы. Он находится в самом центре города – между Красной площадью и Большим театром.
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По данным МЧС Росси, огонь был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров. 22 пожарных были задействованы в тушении.
Причиной произошедшего, по данным ведомства, стало возгорание короба вентиляции при проведении сварочных работ в ресторане авторской кухни SAVVA, который имеет звезду Мишлен.
Напомним, что «Метрополь» – один из самых дорогих отелей столицы. Он находится в самом центре города – между Красной площадью и Большим театром.
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Анастасия Чинкова