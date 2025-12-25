Пожар вспыхнул в крупном бизнес-центре на юге Москвы
Пожар произошел в бизнес-центре «Варшавская Плаза» на Варшавском шоссе в южной части Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Огонь вспыхнул в кабинете №418 бизнес-центра. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание. Окончательное заключение сделают специалисты.
Всех сотрудников и посетителей оперативно эвакуировали. На текущий момент известно, что пострадавших нет. Согласно данным Telegram-канала Baza, площадь пожара достигла 100 квадратных метров и продолжает увеличиваться.
