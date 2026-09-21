Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индийском океане
В Индийском океане около 00:00 по московскому времени зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 балла. Информацию об этом опубликовала Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр сейсмической активности находился примерно в 1669,4 км от побережья ЮАР, неподалёку от города Гебеха (бывший Порт‑Элизабет). Глубина очага составила около 10 км, что является сравнительно небольшим показателем. По предварительной информации, подземные толчки не спровоцировали цунами, и обошлось без пострадавших.
Недавно колебания земной поверхности зафиксировали в Анапе. Из-за небольшой магнитуды землетрясения удалось избежать серьёзных последствий.
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