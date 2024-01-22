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Пожар вспыхнул в торговых рядах Кировского рынка в Самаре

22 января 2024, 10:12
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Самаре на территории Кировского рынка вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади более 800 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в торговых рядах на улице Железной дивизии поступило в дежурную часть регионального управления МЧС в 8:31 по московскому времени. По сообщению пресс-службы ведомства, пожару присвоена вторая категория сложности. К тушению огня привлечены 68 сотрудников пожарно-спасательной службы и 22 единицы специальной техники.

Опасность заключается также в том, что пламя подбирается к павильонам с пиротехникой. По словам очевидцев, также были слышны звуки взрывов газовых баллонов. В региональном управлении МЧС сообщили, что человеческих жертв, а также пострадавших от огня нет.

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#пожар
#техника
#самарская область
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Подмосковные росгвардейцы изъяли 40 единиц нелегального оружия
22 января 2024, 11:35

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

40 единиц оружия изъяли из незаконного оборота сотрудники вневедомственной охраны Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
«Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений провели за неделю более 300 проверок обеспечения сохранности оружия. Из нелегального оборота изъято 40 единиц. Составлено 105 протоколов по факту нарушения законов об обороте оружия и аннулировано 24 разрешения», — уточняется в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю росгвардейцы более 2,5 тыс. раз выезжали по тревоге на находящиеся под охраной объекты и не допустили там ни одной кражи. Сотрудники вневедомственной охраны таже задержали по подозрению в совершении административных нарушений и преступлений более 700 человек.

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#оружие
#росгвардия
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные спасатели избавили ребёнка от застрявшего на пальце стального кольца
22 января 2024, 11:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

12-летний мальчик из Ногинска надел на палец стальное кольцо, однако самостоятельно снять украшение не смог. На помощь ребёнку пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В Службу-112 обратились сотрудники Ногинской школы бокса. Они рассказали, что их 12-летний воспитанник пришёл на тренировку, примерил кольцо, которое теперь не снимается, а палец начал отекать и сильно болеть», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели обезопасили руку мальчика металлической пластиной и начали разрезать стальное кольцо специальными инструментами. Когда от работы кольцо нагревалось, палец погружали в холодную воду. В результате кольцо удалось снять, помощь врачей мальчику не понадобилась.

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#ребёнок
#происшествие
#богородский городской округ
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ГБР: Бойца ВСУ подозревают в убийстве четырёх человек в киевской части ДНР
22 января 2024, 11:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинского военнослужащего заподозрили в убийстве четырёх человек в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, об этом сообщает государственное бюро расследований (ГБР) в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, в полицию обратилась жительница города Лиман. Она сообщила о конфликте с военным. На помощь выехали два правоохранителя, однако, вскоре связь с ними была утеряна.

Следом за пропавшими выехала вторая группа полицейских, которая обнаружила тела своих коллег, а также пожилой женщины и её дочери.

По подозрению в совершении этого преступления задержали военнослужащего нацгвардии Украины. На него возбудили уголовное дело.

Иных подробностей случившегося пока не приводится.

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#полицейские
#убийство
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На водохранилище в Ленинградской области нашли вмёрзшего в лёд подростка
22 января 2024, 10:39

Фото: istockphoto/Viktoriya Telminova

На льду Нарвского водохранилища в Кингисеппском районе Ленинградской области обнаружили тело подростка. Его искали с декабря прошлого года.
Как сообщает портал 47news, 16-летний мальчик ушёл из своего дома в Ивангороде 16 декабря. Мать подростка обратилась в полицию через два дня. Нашли его 21 декабря вмёрзшим в лёд в трёх километрах от берега водохранилища, в районе базы охотников и рыболовов «Юникс».

Раньше молодой человек уже неоднократно уходил из дома. Семья его не относится к благополучным, а сам подросток состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Для установления точной причины смерти труп ребёнка направлен в отдел судебно-медицинской экспертизы города Кингисеппа. Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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#ленинградская область
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Мужчина предстанет перед судом за похищение девятилетней школьницы
Во Владивостоке мужчина предстанет перед судом за похищение 9-летней девочки
22 января 2024, 10:39

Фото: istock / utah778

Во Владивостоке 39-летний россиянин предстанет перед за прощение ребенка. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, 20 сентября 2023 года подозреваемый напал на девочку около школы на улице Пирогова и потащил ее в лесной массив. Там мужчина пригрозил ей насилием и убийством, приказал отдать телефон и попытался задушить. Из-за проявившихся на месте прохожих мужчине, к счастью, не удалось довести преступление до конца. Преступник попытался скрыться, но местным подросткам удалось найти его и передать местоположение сотрудникам правоохранительных органов. Злоумышленника задержали.

Известно, что ранее он был неоднократно судим за различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.
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ФСБ: В отношении жителя Новокузнецка возбудили дело за спонсирование ВСУ
22 января 2024, 10:30

Фото: iStock/Andrii Zorii

На жителя Новокузнецка, который переводил деньги ВСУ, возбудили уголовное дело о государственной измене, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
В сообщении службы отметили, что сотрудники ФСБ, совместно с коллегами из МВД, пресекли деятельность жителя города Новокузнецк, который переводил денежные средства на поддержку Вооружённых сил Украины.

Россиянина задержали, на него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

В ФСБ подчеркнули, что отправленные деньги предназначались для закупки оружия украинцами.

Ранее в Барнауле задержали 44-летнего мужчину, который, по указаниям украинский кураторов, собирался совершить поджог здания министерства обороны.

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#госизмена
#всу
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NYP: Сын руководителя Zoom разбился в результате крушения самолета в Калифорнии
22 января 2024, 10:24

Фото: istock / SergeyPankratov

Сын 59-летнего основателя платформы для конференций Zoom Иоганна Циммерна Исаак погиб при крушении самолета в Калифорнии. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По данным издания, 27-летний Исаак поднялся в воздух на электрическом самодельном самолете 17 января. В результате крушения самолета погибли четыре человека, включая Исаака Циммерна и его возлюбленную Эмму Уилмер-Шайлз.

Сейчас полицейские устанавливают причину и выясняют обстоятельства трагедии. В расследовании также участвуют сотрудники Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

До смерти Исаак работал старшим операционным сотрудником компании по производству мебели, офис которой находится в районе Бруклин в Нью-Йорке.

До этого стало известно, что актер Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолет
#смерть
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Hurriyat опубликовало видео с четырьмя выжившими после крушения Falcon 10
22 января 2024, 10:05

Фото: iStock/Franco Ercolino

В сети появилось видео с четырьмя россиянами, выжившими после крушения бизнес-джета Falcon 10, кадры публикует афганское радио Hurriyat.
Напомним, 21 января на северо-востоке Афганистана потерпел крушение частный самолёт Falcon 10. Вечером в воскресенье четверых из шести находившихся на борта удалось обнаружить живыми.

По какой причине рухнул самолёт — доподлинно неизвестно, однако, по информации источника «РЕН ТВ», у бизнес-джета отказали оба двигателя. Судно следовало на запасной аэродром в Душанбе, чтобы дозаправиться, однако, потерпело крушение добраться туда командир корабля не смог.

По информации Hurriyat, четверых выживших успешно эвакуировали с места катастрофы. Отмечается, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

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#крушение
#самолет
#афганистан
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МВД: В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на рэп-концерте
22 января 2024, 09:53

Фото: iStock/Cesare Ferrari

В Санкт-Петербурге 23 молодых людей доставили в отделение полиции за пьянство на рэп-концерте, об этом сообщает региональное МВД в своём Telegram-канале.
Пр информации ведомства, звонок в полицию поступил от местных жителей вечером 20 января. Звонившие сообщили, что группа молодых людей ведёт себя неадекватно, нарушает общественный порядок и нецензурно выражается.

«Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции от дома 44 для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15-18 лет», — добавили представители МВД.

В отношении задержанных составили административные протоколы за распитие алкоголя в общественном месте лицами, не достигшими 18 лет, а также за мелкое хулиганство. После этого подростков передали официальным представителями.

При этом, как сообщает издание «Фонтанка» задержанные посетили концерт 15-летнего рэп-исполнителя Baby Melo. Он также был доставлен в отделение полиции.

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