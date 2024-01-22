Пожар вспыхнул в торговых рядах Кировского рынка в Самаре

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В Самаре на территории Кировского рынка вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади более 800 квадратных метров.
Опасность заключается также в том, что пламя подбирается к павильонам с пиротехникой. По словам очевидцев, также были слышны звуки взрывов газовых баллонов. В региональном управлении МЧС сообщили, что человеческих жертв, а также пострадавших от огня нет.
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