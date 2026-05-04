Пожар вспыхнул в вагоне экспресса Москва — Тула

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

На участке железной дороги в Подмосковье загорелся один из вагонов пригородного экспресса Москва — Тула. Об этом сообщили очевидцы телеканалу РЕН ТВ.



Все случилось неподалеку от станции Шарапова Охота. Во время движения поезда в одном из вагонов внезапно погас свет, а пассажиры почувствовали сильный запах гари.

По информации очевидцев, машинист оперативно сообщил о возгорании и сразу остановил состав. Из-за быстрого распространения дыма задымление затронуло и второй вагон. Сотрудники поезда организовали экстренную эвакуацию пассажиров, обошлось без пострадавших.

Представители Московской железной дороги подтвердили факт происшествия и уточнили, что из-за инцидента возникли задержки в движении поездов на аварийном участке. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями расписания на официальном сайте организации и в мобильных приложениях перевозчика.

Железнодорожные службы оперативно прибыли на место, ликвидировали возгорание и проверили состав на наличие технических неисправностей. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.

Александр Огарёв

