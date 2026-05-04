На юго-западе Москвы прогремел мощный взрыв

Фото: iStock/Standart

В Москве на Мосфильмовской улице произошел взрыв. Речь может идти об атаке беспилотника.



Кадры с места событий оказались в распоряжении Телеграм-канала «Осторожно, новости», который одним из первых сообщил о случившемся. Сведения о пострадавших не поступали, официальные лица пока никак не комментировали ситуацию.

Автор видео предположил, что многоэтажку на Мосфильмовской атаковал беспилотник. На проезжей части разбросаны неизвестные фрагменты, а полицейские оперативно оцепили улицу.

Александр Огарёв

