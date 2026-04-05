Пожар вспыхнул в военном вузе Москвы

ТАСС: Пожар вспыхнул в Московском высшем общевойсковом командном училище
Фото: istockphoto/Distortion Media

В Москве на улице Головачева загорелась кровля главного здания Московского высшего общевойскового командного училища.



Как сообщили ТАСС в оперативных службах, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Огонь распространяется под кровлей в двух направлениях.

Из здания эвакуировали около 100 человек, по предварительным данным, внутри никого не осталось. На месте работают пожарно-спасательные подразделения столичного гарнизона, организовали штаб пожаротушения. Возгоранию присвоили повышенный — второй — ранг сложности из пяти возможных в Москве.

Ведется работа по скорейшей локализации пожара.


Никита Кротов

