Пожар вспыхнул в военном вузе Москвы

05 апреля 2026, 12:29

ТАСС: Пожар вспыхнул в Московском высшем общевойсковом командном училище

В Москве на улице Головачева загорелась кровля главного здания Московского высшего общевойскового командного училища.





Как сообщили ТАСС в оперативных службах, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Огонь распространяется под кровлей в двух направлениях.



Из здания эвакуировали около 100 человек, по предварительным данным, внутри никого не осталось. На месте работают пожарно-спасательные подразделения столичного гарнизона, организовали штаб пожаротушения. Возгоранию присвоили повышенный — второй — ранг сложности из пяти возможных в Москве.



Ведется работа по скорейшей локализации пожара.



