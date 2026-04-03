Пожар на севере Москвы унёс жизнь одного человека
Вечером 3 апреля на севере Москвы произошёл пожар. Как сообщает «МК», огонь унёс жизнь одного человека.
Около 18:00 по московскому времени соседи почувствовали запах дыма в подъезде девятиэтажного дома на Ленинградском шоссе. Они вызвали пожарных.
Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Пламя охватило площадь в 10 квадратных метров. Прибывшие расчёты МЧС ликвидировали пожар. Внутри двухкомнатной квартиры специалисты обнаружили тело погибшей женщины. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Ранее стало известно, что число жертв пожара на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи.
