Пожар в Подмосковье унёс жизни отца и девятилетнего ребёнка
При пожаре в частном доме в деревне Потаповское погибли отец и девятилетний сын
Утром 4 апреля в частном доме в СНТ «Семья» подмосковной деревни Потаповское вспыхнул пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Отец и его девятилетний сын не успели покинуть горящее здание. Мать и четырёхлетний мальчик, который находился на мансарде, успели выпрыгнуть из окна. Выживших доставили в больницу.
«Воскресенская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела», — отмечается в сообщении.Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Вероятная причина пожара — нарушение в работе электрообогревателя.
Накануне вечером пожар на севере Москвы унёс жизнь одного человека.