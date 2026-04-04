Пожар в Подмосковье унёс жизни отца и девятилетнего ребёнка

При пожаре в частном доме в деревне Потаповское погибли отец и девятилетний сын

Фото: Прокуратура Московской области

Утром 4 апреля в частном доме в СНТ «Семья» подмосковной деревни Потаповское вспыхнул пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.





Отец и его девятилетний сын не успели покинуть горящее здание. Мать и четырёхлетний мальчик, который находился на мансарде, успели выпрыгнуть из окна. Выживших доставили в больницу.

«Воскресенская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела», — отмечается в сообщении.