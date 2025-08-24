На Курской АЭС вспыхнул пожар после атаки беспилотника
На Курской АЭС произошел пожар после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба станции в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел 24 августа в 00:26 по московскому времени. Вражеский дрон сбили системы ПВО, но при падении он сдетонировал и повредил трансформаторный блок №3. Его пришлось разгрузить на 50%.
Локальное возгорание оперативно ликвидировали пожарные расчеты. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остался в норме, пострадавших нет.
В настоящее время работают три энергоблока, четвертый находится в плановом ремонте, а первый и второй функционируют без генерации.
