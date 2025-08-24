На Курской АЭС вспыхнул пожар после атаки беспилотника

24 августа 2025, 09:50

На Курской АЭС загорелся трансформаторный блок после атаки беспилотника ВСУ

Фото: телеграм-канал Курской АЭС

На Курской АЭС произошел пожар после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба станции в своем телеграм-канале.