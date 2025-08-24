Пожарный поезд направили на тушение нефтетерминала в Ленобласти

24 августа 2025, 10:43

Пожарный поезд направили на тушение пожара на терминале в порту Усть-Луги

Фото: iStock/grafoto

В район порта Усть-Луги Ленинградской области направили пожарный поезд для ликвидации возгорания на терминале НОВАТЭК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Октябрьской железной дороги (ОЖД).