Пожарный поезд направили на тушение нефтетерминала в Ленобласти
В район порта Усть-Луги Ленинградской области направили пожарный поезд для ликвидации возгорания на терминале НОВАТЭК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Октябрьской железной дороги (ОЖД).
В компании отметили, что в его составе находятся свыше 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы объектам инфраструктуры ОАО «РЖД» также нет.
Губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале ранее писал, что пожар на территории нефтетерминала возник в результате падения фрагментов одного из дронов, атаковавших регион. Всего силы ПВО перехватили 10 украинских БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
