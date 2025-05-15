Женщина угрожала взрывом в московском офисе микрозаймов, пишет Shot

Фото: istockphoto/Dzurag
Женщина угрожала взрывом в московском офисе микрозаймов, пишет Telegram-канал Shot. Авторы публикации уточнили, что все произошло в столичном районе Царицыно. По информации канала, злоумышленница могла решиться на такой шаг по указке мошенников с Украины.
Авторы поста пишут, что полицейским поступил сигнал, что женщина, которая, по словам очевидцев, выглядела взволнованной, зашла в офис микрозаймов на Пролетарском проспекте.
Затем она указала сотрудникам фирмы на провода, угрожая взрывом, если те не откроют кассу. При этом женщина говорила по телефону. На момент написания заметки нет никакой информации о ее задержании, как и о том, был ли у нее муляж или реальное взрывное устройство. При этом очевидцы видели женщину в наручниках рядом с правоохранителями.
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Затем она указала сотрудникам фирмы на провода, угрожая взрывом, если те не откроют кассу. При этом женщина говорила по телефону. На момент написания заметки нет никакой информации о ее задержании, как и о том, был ли у нее муляж или реальное взрывное устройство. При этом очевидцы видели женщину в наручниках рядом с правоохранителями.
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Никита Кротов