В Москве нетрезвый прохожий открыл огонь по людям из аэрозольного пистолета
В столице на парковке у жилого дома неизвестный открыл стрельбу из пистолета и ранил двух человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Чрезвычайное происшествие случилось у подъезда на Абрамцевской улице. Там произошла ссора между женщиной и её знакомым. В какой-то момент в их конфликт вмешался нетрезвый посторонний мужчина.
Камеры уличного наблюдения засняли инцидент. Согласно видеозаписи, на парковке мужчина хватал и толкал женщину, а затем перебранка переместилась к подъезду. В ходе стычки незнакомец применил аэрозольный пистолет и ранил обоих участников ссоры. Полиция оперативно задержала стрелявшего.
До этого сообщалось о ЧП в Подмосковье. Там нетрезвый водитель сбил отца с ребёнком в коляске.
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