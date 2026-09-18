В Волгограде 62-летняя женщина умерла после отравления грибами
В Волгограде от отравления грибами скончалась 62-летняя женщина. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пенсионерка почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Врачи доставили её в больницу и диагностировали токсическое воздействие, вызванное отравлением грибами.
Медики боролись за жизнь пациентки, однако их усилия не увенчались успехом. Женщина умерла в больнице. Специалисты ещё не выяснили, какие именно лесные дары она употребила в пищу и при каких обстоятельствах это произошло. Информации о том, собирала ли погибшая грибы сама или купила их, на текущий момент нет.
Ранее сообщалось о похожем случае в Саратовской области. Там колбаса унесла жизни трёх человек, двое из которых — дети.
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