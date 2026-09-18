В Дагестане мать выбросила новорождённого ребёнка в русло реки Старый Терек
В Дагестане мать выбросила новорождённого ребёнка в русло реки Старый Терек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
Трагедия произошла в Кизлярском районе. 15 сентября местные жители нашли тело малыша в гидротехническом канале. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность матери. Женщину задержали, теперь она даёт показания.
Следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники СК по региону сообщили, что сейчас они проводят следственные мероприятия. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить полную картину случившегося.
До этого сообщалось о происшествии в Подмосковье. Там трёхлетний мальчик утонул в искусственном водоёме на территории частного дома.
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