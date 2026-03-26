Москвич подал в суд на вокальную школу за то, что они отказались учить его петь
Москвич обратился в суд с иском против вокальной школы из-за отказа обучать его пению. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Гражданин нашёл в интернете объявление о наборе в школу вокала. Организаторы обещали обучить пению любого желающего за короткий срок. Мужчина серьёзно настроился и решил сразу оплатить 60 уроков, сумма составила 135 тысяч рублей.
Первые два занятия прошли без нареканий, но затем педагог перестал выходить на связь. Спустя несколько месяцев москвич осознал: петь его уже не научат, а деньги за несостоявшиеся уроки никто не вернёт.
Тогда истец подал иск в суд и потребовал взыскать со школы полную стоимость обучения и компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону мужчины и обязал индивидуального предпринимателя вернуть более 190 тысяч рублей.
Ранее житель Свердловской области отдал больше 100 тысяч рублей за пытки в рехабе.
