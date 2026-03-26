Жительница Казани оказалась на операционном столе из-за воспаления тканей после увеличения губ
Жительница Казани хотела увеличить губы с помощью филлеров, но оказалась на операционном столе из-за воспаления тканей после процедур. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Девушка многократно прибегала к инъекциям филлеров для изменения формы и объёма губ. Но в последний раз препарат мигрировал, что исказило их контур. Тогда она обратилась к хейлопластике для исправления результата.
Пациентка прошла операцию у хирурга в Санкт-Петербурге. Почти сразу после процедуры она почувствовала недомогание. По пути в такси до отеля у неё воспалился лимфоузел под челюстью, что затрудняло повороты головы. На следующий день у пострадавшей сильно отекла губа. Хирург заверил её, что это обычная реакция после операции, поэтому девушка без опасений вернулась в Казань.
Однако дома её состояние резко ухудшилось: швы разошлись, и из губы начал выделяться гной. Местные врачи госпитализировали пациентку, и она провела в стационаре около недели. После выписки у неё ещё месяц оставалась открытая рана на губе.
После этого девушке пришлось обратиться к другому пластическому хирургу для восстановления губы. В результате у неё остался лишь небольшой шрам.
Тем не менее, пострадавшая не стала подавать в суд на врача, из-за которого возникли осложнения. Она считает, что это была индивидуальная реакция её организма, поскольку анализ мазка из раны не выявил признаков инфекции.
