Жительница Нововоронежа погибла во время устроенного ею взрыва в многоэтажке

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Жительница Нововоронежа устроила взрыв в многоэтажном доме, в котором проживала. В результате она погибла сама и пострадали ещё 12 человек.
Взрыв в квартире на втором этаже высотного доме на Набережной улице произошёл в ночь на 6 ноября, сообщает телеграм-канал Baza. В результате мощного удара было выбито межкомнатное перекрытие, начался пожар. Повреждения получили и другие помещения.
Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части обнаружили в почти полностью выгоревшей квартире погибшую 48-летнюю женщину. Также медики оказали помощь ещё 12 жителям дома, получившим различные травмы. Одного подростка пришлось экстренно госпитализировать, он получил ожоги 35-ти процентов тела.
Правоохранители считают, что погибшая могла сама организовать взрыв. По предварительным данным, она умышленно повредила запорный вентиль на газовой трубе. Началась утечка газа, которая и привела к взрыву, ведь для него было достаточно малейшей искры.
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Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части обнаружили в почти полностью выгоревшей квартире погибшую 48-летнюю женщину. Также медики оказали помощь ещё 12 жителям дома, получившим различные травмы. Одного подростка пришлось экстренно госпитализировать, он получил ожоги 35-ти процентов тела.
Правоохранители считают, что погибшая могла сама организовать взрыв. По предварительным данным, она умышленно повредила запорный вентиль на газовой трубе. Началась утечка газа, которая и привела к взрыву, ведь для него было достаточно малейшей искры.
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Александр Бойцов