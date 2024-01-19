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При пожаре в частном доме Башкирии погибли двое детей

19 января 2024, 08:01
Фото: iStock/Kara Capaldo

Фото: iStock/Kara Capaldo

Двое малолетних детей погибли в пожаре в частном доме Башкирии, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла в ночь на 19 января в частном доме в деревне Лепешкино Мишкинского района Башкирии.

В сгоревшем доме жила мать с тремя детьми. Проснувшись от сильного шума, она схватила на руки семимесячного ребёнка и выбежала с ним на улицу. В доме остались ещё двое детей — 3 и 4 лет, однако, зайти внутрь в этот момент было уже невозможно. Все помещения были сильно задымлены, огонь разгорелся со страшной силой.


В результате, при ликвидации пожара, спасатели обнаружили тела двоих погибших детей.

В настоящий момент с матерью работают психологи.

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В США охранник убил проститутку и спрятал её руку в карман
KRDO: В США охранник убил проститутку и спрятал её руку в карман
19 января 2024, 06:07

Фото: iStock/txking

В США охранник расправился с проституткой и спрятал в карман куртки её руку. Об этом пишет KRDO.
Охранник из города Пуэбло, штат Колорадо, 26-летний Соломон Мартинес проживал у своего товарища Джошуа Мацзурко. По словам друга, 9 января они вместе с Мартинесом были на автомойке, и он заметил на его руках и одежде кровь. Мужчина смыл кровь водой, после чего предложил Мацзурко $1000, если тот выкопает трёхметровую яму. После такой просьбы американец заподозрил неладное.

10 января полицейские получили информацию о найденной в реке женщине с отрезанной головой. Сообшивший об этом добавил, что Джошуа Мацзурко мог быть свидетелем преступления. Позже благодаря показаниям мужчины правоохранители сумели выйти на Мартинеса.

Когда охранник был задержан, в кармане его куртки полицейские обнаружили руку погибшей в полиэтиленовом пакете. На одежде также были следы засохшей крови. Мартинес признался, что был знаком с убитой женщиной. Он отметил, что жертва являлась проституткой, и они не виделись после того, как 8 января провели ночь в его автомобиле.

Однако в ходе следствия выяснилось, что Мартинес сообщил полицейским неправду. Правоохранители доказали причастность мужчины к преступлению, в настоящее время он находится в тюрьме, ожидая вынесение приговора.

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В Новосибирске экстренно сел летевший из Москвы самолёт «Победы»
19 января 2024, 05:47

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В Новосибирске в пятницу, 19 января, самолёт авиакомпании «Победа» экстренно приземлился в аэропорту Толмачево. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что самолёт направлялся в Кемерово из Москвы, но в пути возникла техническая неисправность.

«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Победа», — проинформировали в транспортной прокуратуре.

В настоящее время 179 пассажиров ожидают вылет в Кемерово другим бортом.

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#новосибирск
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В США полицейский заявил, что изнасиловал девушку «ненамеренно»
People: В США полицейский заявил, что изнасиловал девушку «ненамеренно»
19 января 2024, 04:13

Фото: iStock/Mindaugas Dulinskas

В США полицейский признался в ненамеренном изнасиловании своей знакомой. Об этом пишет People.
Офицера из города Стилтон-Боро, 38-летнего Джастина Хейна, обвинили в изнасиловании. По словам пострадавшей 25-летней девушки, они с Хейн были знакомы. 10 января Джастин пришёл к ней в гости, когда девушка выходила из душа. Он подошёл к ней и стал трогать, на слова девушки о том, что ей это не нравится, мужчина не отреагировал. После насильного совершения полового сексуального акта, полицейский покинул дом знакомой.

Жертва обратилась в полицию. Позже она позвонила Джастину Хейна и записала разговор, в ходе которого тот заявил, что изнасиловал девушку «ненамеренно». При этом он понимал, что девушке не нравятся его действия, но данный факт стал «одной из вещей, которые заводят», добавил насильник.

В настоящее время Джастина Хейна уволили из полиции и арестовали.

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При стрельбе в Сан-Франциско погиб человек
При стрельбе в Сан-Франциско погиб человек, еще четыре получили ранения
19 января 2024, 02:59

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В результате стрельбы в Сан-Франциско один человек погиб, а четверо находятся в критическом состоянии, сообщает городской департамент полиции.
Полицейские прибыли в район улиц Хайд-стрит и Терк-стрит после сообщения о стрельбе. Пятеро пострадавших, четверо мужчин и одна женщина, были обнаружены с огнестрельными ранениями.

Сотрудники полиции предоставили первую помощь и вызвали скорую помощь. Все пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Однако один из мужчин умер от полученных ранений, несмотря на усилия медиков. Район, где произошла стрельба, характеризуется как место с высоким уровнем наркоторговли, отмечает San Francisco Chronicle.

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Порнозвезда попала в больницу из-за огромного пениса коллеги
Daily Star: Порнозвезда попала в больницу из-за огромного пениса коллеги
19 января 2024, 02:53

Фото: iStock/fabioderby

Порнозвезда Алина Лопес из Лос-Анджелеса, США, после секса с обладателем огромного пениса оказалась в больнице. Об этом пишет Daily Star.
По словам девушки, ей пришлось прервать работу из-за травмы во время съёмок с коллегой, половой орган которого был очень большим. Лопес доставили с внутренним кровотечением в отделение неотложной медицинской помощи.

Порноактриса рассказала, что раньше ей приходилось заниматься сексом с мужчинами, размер пениса которых был даже больше, но после произошедшего она больше не готова на такие эксперименты.

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В Севастополе автомобиль упал в котлован
В Севастополе автомобиль упал в котлован, начата проверка
19 января 2024, 01:39

Фото: iStock/Motortion

Автомобиль перевернулся в котловане на одной из улиц Севастополя, начато расследование, сообщает пресс-служба местной полиции.
«На улице Индустриальная произошло ДТП с переворотом автомобиля в котлован», — говорится в официальном сообщении.
По предварительной информации, 31-летний водитель утратил контроль над управлением «Мерседес-Бенц», автомобиль столкнулся с бетонным блоком ограждения и опрокинулся в яму, где проводились дорожные работы.

В результате происшествия пострадавших нет. Полиция уже приступила к проверке происшествия, и пока нет признаков того, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

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В Южно-Сахалинске суд приговорил военного к колонии за побег из части в ДНР
19 января 2024, 01:25

Фото: iStock/Sinenkiy

В Южно-Сахалинске военный суд приговорил младшего сержанта за побег из части в ДНР к шести годам колонии общего режима. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
В публикации говорится, что военного признали виновным по ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части). Он также лишён звания «младший сержант».

Следствие утверждает, что осужденный 19 марта захотел отдохнуть от службы и покинул часть в Донецкой Народной Республике без уважительных причин. При этом 13 сентября он добровольно прибыл в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

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Al Jazeera: Хуситы заявили о новой атаке на судно США у города Эль-Мукалла
19 января 2024, 00:30

Фото: РИА Новости

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на судно США у йеменского побережья близ города Эль-Мукаллы. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукалла», — говорится в публикации.

Отмечается, что это нападение стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по позициям шиитского движения в Йемене.

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В Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял через границу БПЛА и оружие
19 января 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Белоруссии задержали и поместили в СИЗО гражданина Украины, который по заданию СБУ переправлял оружие, БПЛА и взрывчатку на территорию Белоруссии. По информации телеканала «Беларусь 1», он делал схроны с вооружением в лесу.
Телеканал продемонстрировал в эфире кадры допроса украинца Вячеслава Бородия и двух белорусских граждан, выполняющих поручения спецслужб Украины. Первый назвал себя агентов СБУ и ГРУ с позывным «Мангуст».

Замначальник СУ КГБ Белоруссии Константин Бычек рассказал, что сотрудники правоохранительных органов изъяли тайники с взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием.

«По данным фактам следственным управлением КГБ возбуждено и расследуется уголовное дело. В действиях фигурантов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями «агентурная деятельность», «измена государству», «акт терроризма» УК. Причем санкция последней статьи предусматривает наказание в виде смертной казни», — добавил Бычек.

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