При пожаре в частном доме Башкирии погибли двое детей

Фото: iStock/Kara Capaldo
Двое малолетних детей погибли в пожаре в частном доме Башкирии, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла в ночь на 19 января в частном доме в деревне Лепешкино Мишкинского района Башкирии.
В сгоревшем доме жила мать с тремя детьми. Проснувшись от сильного шума, она схватила на руки семимесячного ребёнка и выбежала с ним на улицу. В доме остались ещё двое детей — 3 и 4 лет, однако, зайти внутрь в этот момент было уже невозможно. Все помещения были сильно задымлены, огонь разгорелся со страшной силой.
В результате, при ликвидации пожара, спасатели обнаружили тела двоих погибших детей.
В настоящий момент с матерью работают психологи.
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В сгоревшем доме жила мать с тремя детьми. Проснувшись от сильного шума, она схватила на руки семимесячного ребёнка и выбежала с ним на улицу. В доме остались ещё двое детей — 3 и 4 лет, однако, зайти внутрь в этот момент было уже невозможно. Все помещения были сильно задымлены, огонь разгорелся со страшной силой.
В настоящий момент с матерью работают психологи.
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Евгения Парфентьева