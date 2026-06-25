Пожарный спас обессиленного «щенка», оказавшегося хищником
В американском штате Флорида спасатели, рискуя собой, вытащили из озера тонущего «щенка», который оказался молодым койотом. Об этом сообщает New York Post.
Животное, отчаянно барахтавшееся в воде, заметила местная жительница Денае Джадд во время прогулки на байдарке. Не раздумывая, она вызвала пожарных и всё это время сопровождала обессиленного зверя, готовая прийти ему на помощь в любой момент.
В итоге перепуганный детёныш забрался под деревянный пирс, где его и накрыла спасательная команда. Один из прибывших огнеборцев бесстрашно прыгнул в воду, ловко поймал «щенка» и доставил его на берег.
Однако там выяснилась удивительная правда: под видом безобидного домашнего питомца скрывался дикий хищник. Койот был настолько истощённым, что выпускать его обратно в естественную среду было бы смертельно опасно. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике, где проходит полный курс реабилитации.
За бдительность и мужество Джадд, а также её соседа Брайана, первым заметившего падение зверя в озеро, наградили памятными медалями. История, начавшаяся как обычный спасательный вызов, завершилась трогательным спасением дикой природы.
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