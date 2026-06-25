Пожарный спас обессиленного «щенка», оказавшегося хищником

25 июня 2026, 11:50

NYP: В США пожарный спас койота из озера

Фото: istockphoto/Marvin Samuel Tolentino Pineda

В американском штате Флорида спасатели, рискуя собой, вытащили из озера тонущего «щенка», который оказался молодым койотом. Об этом сообщает New York Post.