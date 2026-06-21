Во Владивостоке прохожие спасли девушку от пьяного насильника
50-летнего жителя Владивостока задержали прохожие после того, как он попытался надругаться над 31-летней женщиной. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел 18 июня около 17:30 на улице Давыдова. Пострадавшая возвращалась домой с работы, когда пьяный незнакомец внезапно толкнул ее в кусты в частном секторе и начал жестоко избивать, пытаясь изнасиловать. Крики услышали очевидцы, они вмешались и спугнули нападавшего.
Как пишут телеграм-каналы, девушку госпитализировали с опухшим лицом и подозрением на перелом челюсти, ей выдали направление на судмедэкспертизу, чтобы определить тяжесть вреда.
Позднее злоумышленника задержали и передали полиции. На него составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Суд арестовал его на трое суток. Материалы проверки по факту попытки изнасилования направлили в следственные органы.
Ранее сообщалось, что мужчина напоил и изнасиловал 17-летнюю девушку в Санкт-Петербурге. Пострадавшую госпитализировали с острым отравлением этанолом. Врачи оценивали ее состояние как средней степени тяжести.
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