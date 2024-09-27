В окрестностях Балашихи тушат три лесных пожара

Глава отравившейся под Красноярском семьи заявил, что после обработки дихлофосом помещение нормально не проветривалось. По словам отца, открыта была только форточка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.