В окрестностях Балашихи тушат три лесных пожара

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Сразу три пожара вспыхнули в лесах на территории городского округа Балашиха в пятницу, 27 сентября, в тушении участвуют более 40 человек, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Погодная ситуация очень сложная: сушь и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня. На тушение этих пожаров мы уже привлекли 19 единиц техники и 41 человек из лесопожарных формирований. При необходимости эта группировка будет наращиваться», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Отмечается, что причиной всех лесных пожаров в Балашихе являются действия человека.
В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, в регионе предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Читайте также:
В Кемеровской области задержан мужчина за изнасилование собственной внучки
Найденную в Балаково женщину с перерезанным горлом заказала жена любовника
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал важное признание
Лев Каштанов