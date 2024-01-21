В Сухуме из-за пожара в картинной галерее сгорели тысячи картин

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В здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где располагается Национальная картинная галерея, вспыхнул пожар.
Об этом сказано на сайте МЧС Абхазии. Пожар случился примерно в 04:00 по местному времени (03:00 мск). Возгорание ликвидировали более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 (06:00 мск) пожар удалось локализовать.
Огню не позволили распространиться на близлежащие здания, а именно Абхазский и Русский театры, но, по предварительной информации, тысячи картин сгорели.
Врио министра культуры Динара Смыр сообщила государственному агентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала находились фонды Национальной картинной галереи, которая насчитывала более четырех тысяч экземпляров.
По словам очевидцев, пишет «Фонтанка», они дважды слышали звуки, которые были похожи на взрывы, но пока нет ясности – были ли взрывы причиной возгорания или случились после пожара. Сотрудники порта рассказали, что рядом с пожаром на погрузке находились корабли, которые прибыли из Панамы, и емкости с аммиаком и азотом.
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Огню не позволили распространиться на близлежащие здания, а именно Абхазский и Русский театры, но, по предварительной информации, тысячи картин сгорели.
«Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», —заявила Динара Смыр.Ранее сообщалось, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем тг-канале о том, что в порту Усть-Луга горит терминал компании «Новатэк».
По словам очевидцев, пишет «Фонтанка», они дважды слышали звуки, которые были похожи на взрывы, но пока нет ясности – были ли взрывы причиной возгорания или случились после пожара. Сотрудники порта рассказали, что рядом с пожаром на погрузке находились корабли, которые прибыли из Панамы, и емкости с аммиаком и азотом.
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Мария Фирсова