Выяснилось, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения
Вильфанд: Наводнения в Петербурге произошли из-за блокирования стока Невы
Наводнения в Санкт-Петербурге возникают при сильном ветре, который гонит балтийские волны в устье Невы и блокирует её естественный сток. Объяснение этого природного механизма дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Вечером в четверг створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербург были закрыты для предотвращения нагонного наводнения. Подобное событие в июле фиксируется лишь во второй раз за всю историю метеонаблюдений в городе.
Вильфанд объяснил, что западный и юго-западный ветра после интенсивных осадков создали аномальную ситуацию: вместо стока в Балтийское море, вода из моря устремилась в Неву, резко повышая её уровень.
«Естественный сток прекращается, потому что обычно вода идет из русла в Балтийское море, а тут наоборот, ветер противоположный, и он гонит волну с моря. Тогда поднимается очень сильно уровень воды в реке, потому что ей некуда стекать», — указал специалист.Примечательно, что за свою историю Санкт-Петербург пережил более 300 наводнений. До строительства дамбы в 2011 году (проект стартовал в 1980-х) такие явления регулярно вызывали катастрофические подтопления.
Крупнейшее из них произошло в 1824 году — вода достигла высоты человеческого роста на Невском проспекте, Адмиралтейской стороне и Васильевском острове, унеся сотни жизней. Эта трагедия позже была описана Пушкиным в «Медном всаднике».