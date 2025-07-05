Выяснилось, почему в Санкт-Петербурге происходят наводнения

05 июля 2025, 05:30

Вильфанд: Наводнения в Петербурге произошли из-за блокирования стока Невы

Фото: iStock/Mrkit99

Наводнения в Санкт-Петербурге возникают при сильном ветре, который гонит балтийские волны в устье Невы и блокирует её естественный сток. Объяснение этого природного механизма дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.





Вечером в четверг створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербург были закрыты для предотвращения нагонного наводнения. Подобное событие в июле фиксируется лишь во второй раз за всю историю метеонаблюдений в городе.



Вильфанд объяснил, что западный и юго-западный ветра после интенсивных осадков создали аномальную ситуацию: вместо стока в Балтийское море, вода из моря устремилась в Неву, резко повышая её уровень.





«Естественный сток прекращается, потому что обычно вода идет из русла в Балтийское море, а тут наоборот, ветер противоположный, и он гонит волну с моря. Тогда поднимается очень сильно уровень воды в реке, потому что ей некуда стекать», — указал специалист.

